Dos explosivos fueron detonados la noche de ayer en la vivienda del periodista Julio A. U., ubicada en el sector de José Santos Atahualpa, en el distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. Afortunadamente, el atentado ocurrido aproximadamente a las 22:50 horas, no dejó personas heridas pero sí considerables daños materiales en el inmueble.

Las cámaras de seguridad particulares ubicadas cerca de la vivienda del agraviado, muestran a dos varones caminando por la calle Micaela Bastidas con dirección a la vivienda del periodista y luego de algunos minutos se escuchan dos fuertes detonaciones, instantes después los mismos sujetos se marchan del lugar por la misma vía por donde ingresaron, uno tras otro.

La onda expansiva destruyó la puerta de ingreso y rompió los vidrios de las ventanas ubicadas en la fachada. El ataque generó alarma entre los residentes, debido a la violencia del hecho y al riesgo que representó para quienes se encontraban dentro y cerca del inmueble.

AMENAZAS RELACIONADAS A DENUNCIA

El periodista denunció que durante los últimos días estuvo recibiendo constantes amenazas que estarían relacionadas con una denuncia penal hecha contra 11 efectivos de la Policía Nacional por actos de corrupción.

“Yo sospecho que es una represalia por la denuncia que hice y que quieren que la retire. Estoy preocupado porque temo por la vida de mis hijos, la de mi esposa y la mía. Lo que pido es que las autoridades competentes investiguen y nos den la tranquilidad del caso", dijo el comunicador sumamente mortificado tras lo ocurrido.

Hace unos meses, la Policía intentó involucrar al periodista en un supuesto caso de extorsión, atribuyéndole el envío de supuestos mensajes extorsivos.