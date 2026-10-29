Devuelven 450 kilos de erizo al mar e intervienen a pescadores en Arequipa

Un total de 450 kilos de erizo de mar fueron devueltos al océano tras detectarse que los ejemplares habían sido extraídos por debajo de la talla mínima permitida. La intervención se realizó el 28 de octubre en el sector de Quebrada Seca, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.

Durante el operativo, fiscalizadores de la Gerencia Regional de la Producción intervinieron a siete personas que manipulaban y acondicionaban sacos con estos recursos marinos en una trimoto. Tras evaluar los ejemplares, comprobaron que no cumplían con las dimensiones exigidas por la normativa pesquera.

Además, los fiscalizadores advirtieron que tres de los intervenidos presuntamente no contaban con el permiso de pesca correspondiente. Ante estas irregularidades, levantaron las actas respectivas y procedieron a devolver los erizos al mar para contribuir a la conservación de la especie.

La intervención estuvo a cargo del equipo de fiscalización de la Dirección Zonal de la Producción Caravelí–Ático, como parte de las acciones de control que buscan evitar la extracción de recursos hidrobiológicos en condiciones no permitidas.

La extracción de erizos por debajo de la talla mínima contraviene la normativa pesquera, establecida en la Resolución Ministerial N.º 209-2001-PE. El cumplimiento de estas disposiciones busca proteger el desarrollo de los ejemplares y favorecer la sostenibilidad de los recursos marinos.

Ante lo ocurrido, la Gerencia Regional de la Producción exhortó a los pescadores y extractores a respetar las tallas mínimas de captura y contar con las autorizaciones necesarias para realizar sus actividades.