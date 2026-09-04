Deyanira Salazar Rivera, candidata a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Arequipa por el Partido del Buen Gobierno, propone utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para ejecutar cuatro intercambios viales durante los cuatro años de una eventual gestión municipal. Informó que estos proyectos permitirían mejorar la circulación y contribuirían a descongestionar los principales puntos críticos del tránsito vehicular en la ciudad.

Salazar, con 28 años de edad, afirmó que está en capacidad de asumir los nuevos mecanismos de ejecución de obras habilitados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los cuales permiten canalizar determinados montos de inversión con participación del sector privado.

La candidata sostuvo que esta alternativa permitirá acelerar la ejecución de infraestructura vial sin depender exclusivamente de los recursos ordinarios de la municipalidad.

¿Analizó qué hicieron los últimos alcaldes con Obras por Impuestos? Este mecanismo existe hace ocho años, en otros lugares lo aplican en proyectos del sector salud, educación y saneamiento. En Arequipa no se ejecuta, no sabemos por qué. Hace falta la capacidad técnica e implementar este mecanismo. El MEF en junio entregó 125 millones para ejecutar obras solo por este mecanismo. ¿Cuántas obras hay en la provincia actualmente?. Ninguna. No lo aplican tal vez porque algunos políticos están acostumbrados al 10 % o al diezmo. Como todo se trabaja con Proinversión no hay una transferencia directa de dinero, hay menos capacidad de poder sacar para el bolsillo. Debemos aplicarlo, porque Arequipa quiere obras concluidas con operatividad.

De llegar a ser alcaldesa, ¿Qué sectores va a priorizar? Salud, educación, seguridad y transportes, en este último nos afecta a todos. La creación de anillos viales, en la última gestión no hubo ni uno. En nuestro plan está Badén, plataforma Andrés Avelino Cáceres, avenida 54 y en el ingreso a la ciudad de Arequipa, con el presupuesto de Obras por Impuesto. Otra solución, nosotros venimos de un partido nacional, tenemos senadores y diputados, y hay una comunicación fluida. El doctor Jorge Nieto estuvo acá y se llevó las necesidades primordiales de Arequipa. Cuando se trabaja con un partido nacional es fácil gestionar.

¿Los anillos viales se podrán ejecutar en cuatro años? El primer año vamos a priorizar dos de ellos. El MEF nos habilita un presupuesto, este año recibimos 126 millones, el año pasado 98 millones, la idea es que cada año sea más.

En seguridad, ¿Qué plantea? Utilizar cámaras interconectadas en los distritos. Poner operativas las cámaras que están. Trabajar con la Fiscalía y Policía Nacional del Perú para que ellos puedan continuar con las investigaciones. Iluminar los espacios públicos, esos puntos son claves para las personas que quieran delinquir. Mi equipo está trabajando en la aplicación “guardianes de la ciudad”, cada uno de nosotros con un celular podemos ingresar a un aplicativo donde se informará donde está ocurriendo el delito y así actuamos al instante.

El ornato del Centro Histórico, ¿se encuentra en su plan de gobierno? Hay comerciantes ambulantes y en la noche salen más, son quienes necesitan dinero y deben llevar dinero a casa. Tenemos que trabajar de manera conjunta, llevarlos de manera amable a otro lugar, crear las ferias itinerantes que les permita tener un espacio cómodo y seguro.

¿Cuánto debería ser el pasaje urbano? Me gustaría que el pasaje sea un sol, tenemos que sentarnos en una mesa, a analizar técnicamente la viabilidad de la suba del pasaje, los costos reales, ver la parte social, que el SIT ha sido creado para el beneficio del ciudadano. El proyecto quedó en el 2009, el parque automotor creció y debemos reformular el SIT, la parte técnica, la parte legal y la parte social. No puedo decir que el SIT no va más, porque hay contratos.

Ante el fenómeno El Niño, ¿Cómo afrontarlo? El Dr. Jorge Nieto me pidió organizar la agenda y lo llevaré a los puntos más críticos de la ciudad. Uno de los lugares es Chullo, donde se registraron este febrero las inundaciones y desbordes.