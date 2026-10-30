Día de la Canción Criolla: Arequipa espera recibir a 5 mil personas en festival

La Municipalidad Provincial de Arequipa espera recibir a unos 5 mil espectadores en el festival por el Día de la Canción Criolla, que se realizará este sábado 31 de octubre desde las 16:00 horas frente al portal municipal, en la Plaza de Armas. El espectáculo será gratuito y reunirá a agrupaciones musicales y elencos de danza.

Ana María Carrasco, subgerente de Educación y Cultura, informó que participarán 13 agrupaciones y artistas locales, entre ellos Rafaela Trío, el elenco de Marinera y Danzas de la MPA, Paola y Diana, Somos Ritmo, Grupo Matices de Cayma, Luz Mejía, Grupo Cosa E’Negros, Katherine Calmet, Ana María Rossi y su cuarteto, y Delia Rojas y su grupo criollo. Las presentaciones se extenderán hasta las 23:00 horas.

Durante la jornada también se realizará un homenaje póstumo a Rosita Vento y Lufa Trillo, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la música criolla. El cierre estará a cargo del Grupo Criollo Somos Los Ventos, programado para las 22:30 horas.

Además, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas se desarrollará el «Halloween Criollo» en el Teatro Arequipa, con artistas jóvenes y entrega gratuita de caramelos. Para ambas actividades, la comuna contará con el apoyo de la Policía, bomberos, inspectores y más de 40 efectivos de Seguridad Ciudadana, además de ambulancias.