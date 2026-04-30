No deje pasar esta oportunidad para celebrar el Día de la Madre con Correo. Busque su cupón en las páginas interiores del diario y participe en el sorteo de canastas de productos de primera necesidad, gracias a nuestros amigos de los mercados El Palomar, Señor de Huanca, así como la agencia Cigüeña.

También serán tres six-packs de cerveza artesanal Melkim y una botella de GIN de El Boticario. Para que nuestras mamás luzcan mejor que nunca, Francis SPA, ubicado en la calle Don Bosco N.º 133, en el Cercado, regalará tres vales de cambios de look. La cevichería El Perla, de la Av. Metropolitana A-1 III Etapa, en Yanahuara, tendrá dos invitaciones, cada una para dos personas, para celebrar a lo grande este día.

MÁS REGALOS POR EL DÍA DE LA MADRE

Tendremos además un premio especial de Six Pack de gaseosas surtidas gracias a Distribuidora Escocesa SRL.Las sorpresas vienen de la mano de Perfumería La Estrella. Desde el martes 28 de abril publicamos un cupón en este matutino, el cual deberán llenar con los datos como nombres, número telefónico y DNI, para colocarlos en el ánfora regalona que está ubicada en el local de Comunicación Integral, en calle La Merced N.º 125, oficina 157, a tan solo media cuadra de la Plaza de Armas.El sorteo se realizará el jueves 7 de mayo en horas de la mañana y será emitido en vivo a través de nuestra FanPage de Correo; los ganadores serán publicados en la página web y en la edición impresa.

Cabe resaltar que los regalos podrán ser recogidos hasta el viernes 8 de mayo y los ganadores deberán traer su DNI para verificar la relación.

Siga en contacto con Correo porque se vienen nuevas promociones para nuestros lectores y seguidores de las redes sociales. Solo tiene que animarse a participar para ser uno de los ganadores de Correo, el diario de Arequipa.