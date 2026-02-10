Ante la proximidad del Día de San Valentín, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y la Fiscalía de Prevención del Delito, intervinieron varios hostales en el Cercado de Arequipa y decomisaron al menos diez colchones en mal estado.

Durante la inspección también se incautaron almohadas, fundas, cobertores, mantas y protectores de colchón, los cuales no cumplían con las condiciones mínimas de salubridad. Estos fueron trasladados al depósito municipal para su destrucción con el fin de evitar su reutilización o comercialización.

Como resultado de la intervención, la comuna provincial levantó once actas de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador, en aplicación de la Ordenanza Municipal N.° 1363-2025-MPA. Esta norma contempla una sanción del 50% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 2 mil 750 soles, tipificada en el Código 91-A.

Según la información de la subgerencia de Saneamiento, Salud y Salubridad de la MPA, se fiscalizó a 11 hospedajes, entre ellos Posada Los Incas, Campiña Dorada, Hostal Safaris, Hostal Geomar, Hostal Manzanitos, Hostal Carolina, Hostal Estrella, Hostal El Inti, Hospedaje Los Ángeles, Hospedaje Momentos y Hospedaje París.

