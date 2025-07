En el año 2009, la Asamblea Nacional de Rectores, ahora SUNEDU, estableció que un día como hoy, 11 de julio, se declare el Día Docente Universitario, una fecha que para muchos catedráticos, como la Dra. Carmen Chirinos, más que celebración, debe ser para reafirmar el compromiso de la formación de los nuevos profesionales que necesita el país.

“Se debe destacar el rol del maestro, sea del colegio, o de una universidad, tiene que convertirse, no solo en un instructor, sino también un promotor para que los estudiantes usen esos conocimientos para que estén preparados para una empresa, o ahora más, para crear un emprendimiento”, señaló también la decana nacional del Colegio de Relacionistas Públicos y catedrática de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA”

ÉTICA

Recordó que la labor de un catedrático parte de un papel fundamental de que aquellos conocimientos que se imparten sean usados y empleados en el campo, pero con total transparencia y con la ética respectiva.

“Es cierto, siempre hay malos profesionales, pero los conocimientos no te hacen mejor, sino lo que haces con esos conocimientos, para llevar a cabo un trabajo idóneo”, resaltó.

Otro aspecto que también debe tener todo universitario, es que debe investigar. “Un catedrático que no investiga, no es catedrático”, dijo de manera enérgica.

INVESTIGACIÓN

Recordó que al igual que los docentes de educación básica, también el profesor universitario tiene que estar en constante actualización.

“Estamos en una era digital, en un mundo que va cambiando constantemente, entonces lo que hoy sirve en la formación, mañana ya no, no podemos ser ajeno a esta realidad, mira la inteligencia artificial, esto lo debemos ver como una herramienta, no que nos vaya a remplazar”, agregó. En este Día del Docente Universitario exhortó que una formación con valores y conocimientos, es la mejor herramienta contra la corrupción. “Cumplamos nuestra misión con gran compromiso, con amor, porque si no lo hacemos, no cumplimos nuestra meta, y esos jóvenes son nuestra meta, por amor a nuestra país y para un futuro mejor”.

DATO

Carmen Chirinos es también parte del Tribunal de Honor de la UNSA. También es parte del Centro Interamericano de Estudios Superiores de Relaciones Públicas.