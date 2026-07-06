Mientras el país celebra el Día del Maestro, miles de docentes retirados afrontan una realidad distante de los homenajes. En Arequipa, alrededor de 20 mil profesores jubilados continúan esperando que el Gobierno reglamente la ley que les permita acceder a pensiones dignas, afirmó el secretario del Sindicato Magisterial Regional de Arequipa (Simag), Walter Andía.

El dirigente señaló que numerosos maestros cesantes perciben pensiones de apenas S/600, S/700 o S/900, montos que calificó de insuficientes frente al incremento del costo de vida, debido a que muchos dependen económicamente de sus hijos o nietos para cubrir alimentación, medicamentos y otros gastos básicos.

Andía sostuvo que la norma que busca mejorar las pensiones ya fue aprobada, Ley 32581, pero aún falta su reglamentación para que pueda aplicarse. Según esta norma, los maestros jubilados deben recibir una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) de la primera escala magisterial, lo que significa 3 mil 300 soles.

Además, cuestionó que transcurrieran varios meses sin avances y pidió al Ejecutivo destinar el presupuesto para implementar el beneficio de manera progresiva.

PENSIÓN NO CUBRES GASTOS DE SALUD

El representante advirtió que los docentes jubilados son uno de los sectores más vulnerables, debido a que enfrentan enfermedades propias de la edad y dificultades para acceder a atención médica oportuna, situación que agrava la precariedad económica que atraviesan miles de familias.

Asimismo, recordó que otro de los reclamos pendientes es el pago de la deuda social a favor de docentes activos y cesantes. En Arequipa existen aproximadamente 14 mil maestros con sentencias judiciales firmes que todavía esperan el cumplimiento de esos pagos.

Andía también advirtió que el gremio permanecerá vigilante de las decisiones del nuevo Gobierno y no descartó medidas de protesta si las demandas del magisterio continúan sin ser atendidas. Entre los pedidos figuran la reglamentación de las pensiones dignas, el pago de la deuda social y mejoras remunerativas.