Tras la realización de operativos denominados “Impacto 2026 y Control de Identidades 2026”, en el marco del estado de emergencia, agentes de la comisaria Los Ranchos, lograron recuperar tres motocicletas que tenían requisitoria por el delito de hurto, según el registro de Esinpol.

Una de las motocicletas de placa NB17333 fue reportada como hurtada el pasado 22 de septiembre de 2025. En la misma jurisdicción lograron recuperar otra unidad sin placa de rodaje de color negro con blanco. La denuncia de hurto fue puesta el 13 de enero de 2023 en el Seprove Piura.

En tanto, otro vehículo menor sin placa de rodaje también fue recuperado durante el operativo policial. El propietario de la unidad interpuso la denuncia de hurto en Piura el pasado 7 de noviembre de 2023.

Ante la recuperación, las tres motocicletas fueron trasladadas a la dependencia policial para las diligencias correspondientes y entrega a sus propietarios.

No obstante, durante la intervención policial, varias personas pasaron control de identidad para determinar si cuentan con requisitoria.