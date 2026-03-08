Personal de Carreteras logró recuperar una motocicleta que fue robada el pasado 4 de marzo en la parcela en Villa Santa Ana, en Castilla, donde el dueño fue abordado por dos sujetos que lo amenazaron con un arma de fuego para llevarse la unidad, dinero y otras pertenencias.

La motocicleta de placa 0814-MK fue hallada a la altura del kilómetro 1017+500 de la carretera Panamericana Norte, Piura-Sullana cuando la policía de carreteras realizaba un operativo de rutina, siendo recuperada y entregada a su propietario.

La unidad estaba entre unos arbustos lo cual la policía fue alertada por pobladores de la zona sobre la presencia de la motocicleta que al llegar al lugar encontraron el vehículo menor.

Rápidamente fue llevada a la dependencia policial para las diligencias correspondientes y a la ubicación del propietario y su entrega inmediata.

Cabe señalar que la unidad de Carreteras realiza operativos constantes a fin de evitar actos ilícitos.