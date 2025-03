El sueño de Katherine Hermelinda Chura (40) es que nadie la mire raro, nadie la discrimine y que tenga mayores oportunidades de trabajo para así ayudar a su madre. Ella es una persona con discapacidad física, nació con hidrocefalia y desde que salió del vientre de su mamá tiene que luchar, no solo por sobrevivir, también batalla contra los estigmas y discriminación.

No pudo estudiar como los otros niños, sus días se pasaron en las camillas del hospital. No tuvo la infancia de juegos, diversión y desarrollo personal, por el contrario, varias veces estuvo al borde la muerte por su enfermedad. Creció sola con su mamá, quien hasta ahora la acompaña y apoya en todo lo que puede.

Tras 15 años de operaciones, terapias y dolores, Katherine decidió estudiar en un colegio para personas con discapacidad en Hunter. No fue fácil, al principio le costó retener la información. Quiso abandonar, pero una docente la animó para que no lo hiciera. En ese momento se dio cuenta de que quería estudiar Derecho y convertirse en una gran abogada, pero se truncó por su enfermedad.

ESFUERZO DE KATHERINE

Siguió esforzándose y aprendiendo de a poco. Pasaron los años y con lo que se preparó decidió postular a trabajos. Varias empresas no le dieron la oportunidad y discriminaron porque no podía caminar. Cuando por fin consiguió de fotocopiadora, todos la miraban como si fuera un ser extraño. A esto se sumó que no podía desplazarse, ya que no había suficientes rampas para su silla de ruedas y las vías estaban en mal estado. La incomodidad pudo más y Katherine renunció.

“Te miran extrañamente, eso me hace sentir mal. Además, no hay rampas para que me traslade. Nosotros no podemos subir las escaleras, no podemos bajar, entonces, ¿qué nos queda?, ¿no salir? Nosotros no somos culpables de nacer así”, manifestó.

Ahora Katherine se prepara académicamente para laborar desde su hogar y obtener un ingreso para apoyar a su madre.

“Lo que a mí me gusta es depender de mí misma, salir adelante. Salir de mi rutina, porque también me desespero y quiero trabajar, quiero ayudar a mamá y que ella pueda descansar”, sostuvo.

Katherine es un ejemplo de superación y exhorta a las personas a valorar lo que tienen, no dejarse influir por comentarios negativos y que salgan adelante.

“No están solas, hagan respetar sus derechos. Que nadie los insulte o se burle. Me hice más fuerte y ustedes también pueden”, finalizó.