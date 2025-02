En el marco del Día Internacional del Condón y en vísperas del Día de San Valentín, el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza dio a conocer la campaña “Sin protección, no hay acción”, con el objetivo de concientizar sobre la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), entre ellos el VIH/SIDA y embarazos no planificados.

Cada 13 de febrero, se conmemora esta fecha para fomentar hábitos responsables y saludables relacionados con la sexualidad. Es por ello que el personal de Obstetricia del nosocomio realiza esta campaña, brindando información, distribuyendo preservativos y realizando pruebas rápidas y gratuitas de VIH.

De acuerdo a la obstetra Carla Flores, la principal vía de transmisión es la sexual, siendo que el Ministerio de Salud detectó hasta 31 mil casos de VIH/SIDA. Alegó que los resultados de las pruebas rápidas se conocen en menos de 10 minutos, y en caso de resultar positivo, se realizan pruebas serológicas para confirmar y posteriormente comenzar con la consejería y el tratamiento respectivo.

CASOS

Por su parte, la jefa de Obstetricia, Luisa Alegre, informó que al momento se atiende a 1400 pacientes con VIH, por lo que estos métodos de prevención son importantes para disfrutar de la sexualidad con responsabilidad.

Ante ello, se realizan diversos métodos modernos de planificación familiar, ya que las consultas son completamente gratuitas.

“Muchos pacientes inicia usando el condón, pero luego dejan de hacerlo. En la primera consulta se entregan 10 preservativos, y en la segunda hasta 30. Lo que buscamos es garantizar una protección efectiva contra el VIH, ITS y embarazos no planificados”, indicó.