Arequipa supera el promedio nacional en la crianza de perros. En el marco del Día Mundial del Perro, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 57% de los hogares arequipeños tiene al menos un perro, cifra superior al promedio nacional, que alcanza el 52,3 %, según los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) 2025.

El informe ubica a Arequipa entre las regiones con mayor presencia de perros en los hogares del sur del país. Después se encuentran Puno, con el 56,1% de viviendas que crían al menos un perro; Moquegua, con 52,5%; Cusco, con 52,4 %; Apurímac, con 51,8%; y Tacna, con 47,3%.

A nivel nacional, el estudio revela además diferencias entre las zonas urbanas y rurales. Mientras que el 49,8% de los hogares urbanos tiene al menos un perro, en el área rural el porcentaje asciende al 62,5%, lo que evidencia una mayor presencia de estos animales fuera de las ciudades.

El informe del INEI también señala que los hogares que cuentan con perros tienen un promedio de 1,8 mascotas bajo su cuidado. Al analizar la información por nivel socioeconómico, se observa que los hogares de mayores ingresos tienen en promedio 1,6 perros, mientras que aquellos de menores ingresos registran un promedio de 1,8 perros.

POCOS CONOCEN CÓMO ACTUAR ANTE MORDEDURAS

El estudio también pone en evidencia una brecha en el conocimiento sobre la prevención de la rabia. Durante el 2025, solo el 4,9% de la población de 14 años a más conocía la denominada tríada preventiva de la rabia canina.

Esta consiste en lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón, identificar al animal que ocasionó la mordedura y acudir de inmediato a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa exhortó a la población a practicar una tenencia responsable de mascotas, garantizando una adecuada alimentación, higiene, atención veterinaria, desparasitación y vacunación de los animales.

La entidad recordó que la rabia es una enfermedad mortal, pero completamente prevenible mediante la vacunación anual de perros y gatos. Asimismo, informó que los propietarios pueden acudir a los establecimientos de salud para acceder a la vacunación antirrábica de sus mascotas.

Arequipa mantiene vigilancia permanente frente a esta enfermedad, luego de que desde el 2014 se registraran nuevamente casos de rabia canina en la región, por lo que insistió en no descuidar la inmunización anual de los animales de compañía.