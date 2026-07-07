El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Lorenzo Ticona C., investigado por presuntamente disparar en varias ocasiones contra una vivienda en Arequipa, hecho por el que es procesado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Además, afronta una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego.

Según la investigación del Séptimo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, el ataque ocurrió el 29 de junio, cuando el imputado llegó en una motocicleta hasta el inmueble de la agraviada y abrió fuego contra la vivienda.

Los proyectiles impactaron en las ventanas del dormitorio de la mujer y de su hijo, poniendo en riesgo la vida de ambos. Tras el ataque, la víctima acudió a una comisaría para presentar la denuncia. Mientras realizaba el trámite, recibió una llamada de su hijo, quien le informó que el atacante había regresado al lugar.

Con esa información, la mujer retornó a su vivienda junto a efectivos policiales. Al notar la presencia de los agentes, el sospechoso intentó escapar, pero fue capturado luego de una breve persecución. Durante la intervención, los policías encontraron una mochila en la motocicleta en la que se desplazaba y, en su interior, hallaron un arma de fuego que fue incautada como parte de las investigaciones.

Según las primeras investigaciones del fiscal provincial Luis Alberto Del Carpio Iquira dispuso las primeras diligencias, el investigado no cuenta con autorización para portar armas de fuego, no cuenta con arraigo domiciliario, familiar y laboral, factores que incrementan el riesgo de fuga.

Otro de los argumentos presentados ante el juzgado fue que Lorenzo Ticona C. registra dos investigaciones fiscales previas por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa, correspondientes a hechos ocurridos en noviembre y diciembre de 2023.