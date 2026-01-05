Hasta el 3 de enero, son 10 las listas de candidatos a la Cámara de Diputados y Senado por Arequipa que figuran como inadmisibles en la plataforma virtual del Jurando Nacional de Elecciones (JNE).

Solo 5 de estas listas cuentan con un pronunciamiento, mediante resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 con su respectiva notificación, de las cuales 2 fueron respondidas por los personeros legales de cada agrupación política.

EN ESPERA. Bajo Resolución N° 01130-2025-JEE-AQP1/JNE del 30 de diciembre, se declaró inadmisible la lista al Senado del Partido Frente de la Esperanza 2021, donde el ente electoral advirtió que el acta de resultados no consignó lugar de suscripción, además de no contener el nombre completo y DNI de los candidatos elegidos, el orden y su ubicación, así como no señalar el DNI de los miembros del Comité Nacional Electoral.

En respuesta, el 2 de enero, el personero legal de la agrupación, Jorge Luis Yataco, remitió una solicitud para subsanar las observaciones hechas, adjuntando el acta con los resultados de las Elecciones Primarias y la lista oficial ganadora, a espera de la respuesta del ente electoral.

Otra de las listas declaradas inadmisibles es la de Perú Primero al Senado; el 31 de diciembre, con Resolución N° 001141-JEE-AQP1/JNE, se observó que en el acta de conformación de lista de candidatos no se indicó la modalidad de elección de candidatos, así como la falta del registro del DNI de los miembros del Tribunal Electoral Nacional.

De igual forma, se consignó a Marina Allasi de Apaza como candidata con el número 2 en la lista de candidatos, no obstante, en la lista de la Onpe, este lugar es ocupado por Vilma Ancori Muñoz, a lo que se suma que Marina Allasi no colocó su huella digital ni firma en su hoja de vida.

Frente a ello, el 3 de enero el personero legal de Perú Primero, José Alvarado Gonzáles, remitió un acta rectificatoria de la lista de candidatos con fecha 28 de diciembre. Respecto a la candidatura observada, se informó que Vilma Ancori presentó su renuncia el 19 de noviembre, declarando vacante su candidatura, la cual fue asumida por Marina Allasi. Esta solicitud deberá ser evaluada por el órgano electoral.

De igual forma, mediante la resolución N° 01143.2025-JEE-AQP1/JNE, del 31 de diciembre, se observó la lista al Senado del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) debido a que se consignó como candidata ubicada en el número 2 a Celedonia Corrales Sivincha, sin embargo, en los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) el número 2 corresponde a María Salas Rodríguez.

A ello se le suma que en la hoja de vida de Corrales Sivincha, el apartado de reparación civil se encuentra ilegible. Dicha resolución fue notificada recién el 2 de enero al Frepap.

La cuarta lista declarada como inadmisible es la del Partido Político Perú Acción al Senado; a través de la Resolución N° 00001-2026-JEE-AQP1/JNE del 2 de enero se advierte que solo se adjuntó el listado oficial de la Onpe, además de no consignar nombres completos y DNI de los miembros del Comité Nacional Electoral,

Asimismo, se observó la declaración jurada de consentimiento de participación del candidato Exon Flores Suaquita, este documento debe completarse con fecha igual o posterior a la declaración jurada de hoja de vida, existiendo una diferencia de 5 días entre ambos documentos; esta resolución fue notificada el 3 de enero.

CANDIDATO CON SENTENCIA

El 2 de enero, bajo Resolución N° 00002-2026-JEE-AQP1/JNE, se declaró inadmisible la lista al Senado de Somos Perú debido a que el candidato Federico Cárdenas Quiroz, con el número 2, consignó en su hoja de vida una sentencia por defraudación con una pena suspendida de 1 año en el 2001, sin embargo, como información complementaria declaró la condición de rehabilitado sin adjuntar un documento alguno que acredite dicha situación.

A esto se le suma que en su declaración jurada de consentimiento de partición declaró que participa como candidato a la fórmula y no al Senado. Esta resolución fue notifica el 3 de enero a Somos Perú.

En la plataforma virtual del JNE también figuran como inadmisibles las listas del Partido País Para Todos y del Partido Político Perú Moderno, en ambos casos para sus listas de senadores y diputados, a estos se le suma la lista al Senado del Partido Aprista Peruano.

