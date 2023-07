La presidenta Dina Boluarte en su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias ante el Congreso de la República ha dado a conocer diferentes acciones de su Gobierno, sin embargo, la mandataria tuvo afirmaciones imprecisas respecto a la entrega y funcionamiento del hospital de Alto Inclán, en la provincia de Islay.

Sucede que su discurso, la presidenta sostuvo “En Mollendo, Arequipa, comenzó a operar el Hospital Alto Inclán, construido con un presupuesto de 87 millones de soles. Está especializado en atención materno infantil, que contendrá necesidades de la población del Sur de Arequipa y será de apoyo para atenciones de la región Moquegua”, atribuyendo que es una obra que su gestión destrabó, pero no es cierto.

Esta construcción se concluyó meses atrás y fue entregada por la gestión pasada del Gobierno Regional de Arequipa incluso en el 2022, sin embargo, carecía de equipos, personal médico, entre otros.

No fue hasta el 10 de julio de este año que se abrieron las puertas, pero el funcionamiento no es integral. En la ceremonia protocolar de puesta en marcha estuvo el ministro de Salud, César Vásquez. Sin embargo, se continuaba con el problema de falta de especialistas, por lo que, su atención no sería completa.

Ese día, el titular de Salud se comprometió a destinar 7 millones de soles para la contratación de este personal especializado. La transferencia de dichos recursos económicos a las arcas del Gobierno Regional de Arequipa, se haría mediante la emisión de un Decreto Supremo.

El ministro aseguró que el plazo máximo para todo este trámite serían 30 días, pero a la fecha no hay acciones por parte del Ejecutivo. Es decir, pese a contar con maquinas nuevas e instalaciones adecuadas, no se pueden atender especialidades.

VIDEO RECOMENDADO :