El 20 de octubre, el Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la pequeña minería y minería artesanal, Ley MAPE, pero hasta ahora, la Comisión de Energía y Minas aún no ha convocado su debate.

Dos parlamentarios arequipeños respaldaron con su firma iniciativas legislativas orientadas a ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2028. La propuesta del Ejecutivo plantea un régimen de consolidación para la formalización minera que entraría en vigencia el 1 de enero de 2027, una vez concluido el proceso desarrollado mediante el Reinfo.

RESPALDAN AMPLIACIÓN

No obstante, mientras la Ley MAPE permanece pendiente de discusión, ya se han presentado dos proyectos de ley que buscan extender el actual mecanismo de formalización. El primero fue impulsado por la bancada del Partido Cívico Obras a través del parlamentario Raúl Camargo y contó con la firma del diputado arequipeño Luis Masco.

La iniciativa proponía ampliar la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2028 o hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE. Sin embargo, el proyecto fue retirado el pasado 3 de noviembre.

La segunda propuesta fue presentada el 4 de noviembre por la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, y lleva la firma de la parlamentaria arequipeña Amalia Palomino, integrante de la misma bancada. Esta iniciativa plantea extender el proceso de formalización minera hasta diciembre de 2028, sin condicionarlo a la aprobación de la Ley MAPE.

Por su parte, la diputada Rosario Hirache, del Partido del Buen Gobierno, mantiene una posición cauta respecto del tema y ha señalado que su bancada aún evalúa el contenido de la Ley MAPE antes de emitir una postura definitiva.

Su situación resulta particular debido a que registra participación en tres petitorios mineros ubicados en la provincia de Caylloma, los cuales podrían verse afectados por los cambios que plantea la nueva normativa para la formalización minera.