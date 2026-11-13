A pesar de que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) acumula una década de funcionamiento con resultados limitados, dos diputados de Juntos por el Perú han planteado extender nuevamente su vigencia. Las iniciativas buscan mantener activo este mecanismo hasta el 2028 y, en otro caso, hasta el 2030, lo que supondría una sexta ampliación de un régimen que solo logró formalizar a menos del 3% de los mineros inscritos.

Las propuestas fueron presentadas por los diputados Analí Márquez Huanca, representante de Cusco, y Jesús Pérez Alccahuamán, de Apurímac. Ambos coinciden en que el proceso de formalización aún no ha concluido para miles de pequeños mineros y consideran necesario otorgar más tiempo para culminar ese objetivo.

El Reinfo fue creado como una herramienta temporal para facilitar la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, el registro ha sido prorrogado en varias ocasiones sin alcanzar los resultados esperados. Tras diez años de vigencia, la gran mayoría de inscritos continúa sin completar el proceso.

La iniciativa de Analí Márquez propone extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2028. Además, plantea que su cierre esté condicionado a la realización de un censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal, con el argumento de que el Estado necesita conocer la dimensión real de esta actividad antes de adoptar nuevas decisiones. Su proyecto también incluye cambios a la Ley General de Minería para sancionar a titulares de concesiones que mantengan extensas áreas sin actividad productiva.

Por su parte, su colega Jesús Pérez plantea una ampliación aún más extensa. Su proyecto propone mantener vigente el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2030 o hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). El legislador argumenta que el Estado no estará en condiciones de revisar y resolver los más de 31 mil registros pendientes antes de que el sistema expire.

Aunque la propuesta incorpora mecanismos de depuración, como la obligación de que los inscritos sinceren la ubicación real de sus operaciones y acrediten un domicilio procesal, especialistas consideran que una nueva ampliación repetiría una fórmula que no ha dado resultados.

César Ipenza, del Observatorio de Minería Ilegal; el analista minero Iván Arenas; y Dante Vera, director de V&C Analistas, han advertido que prolongar el Reinfo podría seguir beneficiando a operadores que realizan actividades ilegales bajo la condición de mineros “en proceso de formalización”. Según sostienen, el mecanismo terminó funcionando como una cobertura que permitió continuar la extracción de minerales sin cumplir plenamente las exigencias ambientales, laborales y tributarias establecidas por la ley.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, afirmó recientemente que el Reinfo se ha convertido en un “paraguas de protección penal” utilizado por la minería ilegal. Por ello, defendió la necesidad de que el régimen concluya para que, a partir de enero de 2027, las autoridades puedan intensificar la fiscalización, investigación y sanción de quienes operan al margen de la ley.