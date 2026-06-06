Varios dirigentes del cono norte de la ciudad, provenientes de Cayma, Cerro Colorado y Yura, participaron ayer en una romería y ceremonia de reconocimiento a los líderes vecinales fallecidos durante la pandemia, en el marco de la conmemoración del Día del Urbanizador.

La actividad recordó que, por ley, esta fecha se celebra el último domingo de mayo. Sin embargo, las organizaciones vecinales del cono norte anunciaron que impulsarán una propuesta para que el primer domingo de junio sea reconocido oficialmente como el Día del Dirigente del cono norte de Arequipa.

ESFUERZO

Durante la ceremonia, realizada en el óvalo del dirigente, ubicado al inicio de la vía Bicentenario, en la urbanización Villa Las Canteras, donde se encuentra la imagen del dirigente fallecido de la margen derecha, Víctor Limachi, el presidente de Apipa, Néstor Laura, destacó que el rol dirigencial implica representar a miles de familias que aún luchan por acceder a servicios básicos como agua potable y saneamiento.

Por su parte, José Luis Ordóñez, dirigente y organizador de la actividad, subrayó la importancia del trabajo vecinal como puente entre la población y las autoridades.