Una banda de ladrones interceptó a una pareja de comerciantes para robarles 20 mil soles, producto de su trabajo en la feria dominical que se realiza en el cercado de la ciudad de Camaná.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, la pareja fue seguida por los delincuentes hasta las inmediaciones de su vivienda ubicada en el centro poblado de Pucchún, donde aprovecharon un descuido para asaltarlos.

Durante el atraco, uno de los delincuentes utilizó una pistola para golpear a la mujer y disparar en la pierna a su esposo por tratar de resistirse al robo de su dinero. Según los agraviados, fueron alrededor de 20 mil soles los que les robaron.

Tras la huida de los delincuentes, los comerciantes fueron trasladados al hospital de Camaná , en tanto que la Policía desplazó a un equipo de robos de la Divincri para investigar.