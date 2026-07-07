Nuevos testimonios salen a relucir en el crimen de la trabajadora del Congreso de la República, Andrea Vidal, en la que uno de los testigos asegura que conoció en los exteriores de Registros Públicos de Piura a dos ciudadanos venezolanos que le pidieron gestionar documentos a nombre de una empresa.

De acuerdo con la investigación de Punto Final, Santiago More Ríos dijo que todo se remonta a febrero de 2024, cuando trabajaba como taxista y realizaba trámites en Registros Públicos de Piura. Allí conoció a dos ciudadanos venezolanos que le pidieron gestionar documentos a nombre de una empresa, ya que ellos no podían hacerlo directamente.

Él precisa que conoció a los venezolanos José Molina Guerrero y a Clever Quinteros, esposa y hermana. “Clever Quinteros me manifiesta que tenía una empresa de Placa rápida y se dedicaba al trámite de placas a nivel nacional y quería que yo recoja las placas y los ayude en el trámite, al cual yo accedí”, declaró More a la policía.

Agregó que a partir de allí iniciaron las coordinaciones para el trámite de la placa del vehículo B4Z-71, vinculado en la investigación del crimen de Vidal. Este procedimiento, realizado en la Cámara de Comercio de Piura, identificó a los presuntos intermediarios: Molina y Quinteros.

La investigación del programa dominical añade que al contrastar la identidad de Molina Guerrero con los registros migratorios, las características físicas no coincidían con la descripción proporcionada por el testigo, y al parecer sería una identidad falsa. Los peritos de Criminalística han elaborado dos identikits basados en el relato de More que describen a dos hombres de entre 28 y 30 años, de contextura media y rasgos trigueños, que habrían participado en las coordinaciones del trámite.

Además, la policía mantienen en la mira a Rodrigo Falcón, pareja de Andrea Vidal.