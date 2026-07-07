Nuevos testimonios salen a relucir en el crimen de la trabajadora del, Andrea Vidal, en la que uno de los testigos asegura que conoció en los exteriores de Registros Públicos de Piura a dos ciudadanos venezolanos que le pidieron gestionar documentos a nombre de una empresa.

De acuerdo con la investigación de Punto Final, Santiago More Ríos dijo que todo se remonta a febrero de 2024, cuando trabajaba como taxista y realizaba trámites en Registros Públicos de Piura. Allí conoció a dos ciudadanos venezolanos que le pidieron gestionar documentos a nombre de una empresa, ya que ellos no podían hacerlo directamente.

Él precisa que conoció a los venezolanos José Molina Guerrero y a Clever Quinteros, esposa y hermana. “Clever Quinteros me manifiesta que tenía una empresa de Placa rápida y se dedicaba al trámite de placas a nivel nacional y quería que yo recoja las placas y los ayude en el trámite, al cual yo accedí”, declaró More a la policía.

Agregó que a partir de allí iniciaron las coordinaciones para el trámite de la placa del vehículo B4Z-71, vinculado en la investigación del crimen de Vidal. Este procedimiento, realizado en la Cámara de Comercio de Piura, identificó a los presuntos intermediarios: Molina y Quinteros.

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La investigación del programa dominical añade que al contrastar la identidad de Molina Guerrero con los registros migratorios, las características físicas no coincidían con la descripción proporcionada por el testigo, y al parecer sería una identidad falsa. Los peritos de Criminalística han elaborado dos identikits basados en el relato de More que describen a dos hombres de entre 28 y 30 años, de contextura media y rasgos trigueños, que habrían participado en las coordinaciones del trámite.

Además, la policía mantienen en la mira a Rodrigo Falcón, pareja de Andrea Vidal.

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