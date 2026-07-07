La Contraloría advirtió que en la región Piura se han identificado 74 puntos críticos y que más de 40,000 hectáreas, principalmente agrícolas, se encuentran en serio riesgo de desastre ante un eventual Fenómeno El Niño Costero. Para ello, se necesita más de S/ 285 millones para atender las fichas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en trabajos del rio Piura y quebradas.

Desde Piura, una de las regiones más afectadas por el Fenómenro El Niño Costero, la Contraloría General dio inicio al operativo de control con la finalidad de supervisar los trabajos realizados por el gobierno regional y local frente al tema de prevención ante un probable periodo lluvioso para el mes de noviembre.

El lanzamiento del operativo se dio desde la ribera del río Piura, donde el vocero Luis Castillo Torrealva y una comitiva de la Contraloría revelaron que el río Piura continúa colmatado de arena y vegetación, evidenciando una preocupante inacción de las autoridades. Agregaron que ante esta situación en el río Piura, la más afectada sería la población del Bajo Piura, principalmente las zonas agrícolas.

“El operativo de control lo lanzamos desde Piura porque consideramos que es una de las regiones estratégicas donde deberíamos estar pensando en la inversión que vamos a hacer. Es necesario tomar acciones, pero principalmente las zonas agrícolas donde tendríamos más de 40 000 zonas bajo riesgo en caso de haber un desastre. De acuerdo con lo pronunciado por la Autoridad Nacional del Agua, tendríamos alrededor de 74 puntos críticos que se consideran dentro de la limpieza y descolmatación de río. Como ustedes pueden ver, el río a la fecha se encuentra aún colmatado, ya sea con arena o vegetación, y por lo tanto ya nuestros auditores se están desplazando a Piura y a nivel nacional”, indicó Castillo.

Por otro lado, Castillo informó que, según las advertencias del Cenepred y el Senamhi, solo quedan tres meses (julio, agosto y setiembre) para ejecutar los trabajos de campo. Para lograrlo, Piura requiere un presupuesto superior a los S/ 285 millones, destinados a atender las fichas técnicas de la ANA para la intervención del río Piura y las diversas quebradas de la región...

“Recordemos que no se trata de hacer en tres meses los trabajos que no han hecho durante varios años, se trata de priorizar y reorientar recursos. Y lo más importante es que los gobiernos locales y regionales han recibido esta información desde el año pasado. Como seguramente ustedes pueden haber recibido información, desde el mes de agosto del año pasado, la Autoridad Local del Agua viene remitiendo información a los gobiernos locales y regionales para que tomen las acciones correspondientes”, insistió.

Asimismo, el vocero advirtió que, debido a la acumulación de maleza y plantaciones en su cauce, el río Piura actual no soportaría un caudal superior a los 1000 m³/s; una cifra preocupante, considerando que el Senamhi prevé avenidas de agua que superarían los 1,300 m³/s.