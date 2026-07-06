Como resultado de una investigación dirigida por la fiscal provincial Katterin Ríos Núñez, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Fistrap) de Piura, el Ministerio Público ejecutó con DEPITPTIM PNP Piura una medida judicial de allanamiento, descerraje, registro domiciliario, detención preliminar e incautación, logrando el rescate de nueve presuntas víctimas y la detención de E.V.A. (55), investigada por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución agravada.

La diligencia se realizó de manera conjunta con 17 efectivos del Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DEPITPTIM) de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la organización OUR RESCUE y la participación de la Defensa Pública de Piura.

La investigación fiscal se inició en enero de 2026, a partir de información proporcionada por el Departamento Policial de Trata de Personas sobre el presunto funcionamiento de un establecimiento donde se favorecería la prostitución de mujeres. A partir de ello, la Fistrap dispuso diversas diligencias especiales de investigación, entre ellas acciones de observación, videovigilancia y seguimiento, que permitieron reunir elementos de convicción sobre la presunta actividad ilícita y la participación de la investigada en la administración del local.

Con los elementos de convicción obtenidos, la Fiscalía solicitó la medida judicial citada que fue otorgada, e hizo posible la intervención ejecutada la madrugada de este 5 de julio. Durante el operativo fueron ubicadas nueve mujeres, consideradas presuntas víctimas dentro de la investigación, además de incautarse trece teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentación, equipos informáticos y otros bienes de interés para el esclarecimiento de los hechos.

Las presuntas víctimas recibieron las medidas de protección correspondientes, mientras el Ministerio Público continúa desarrollando las diligencias para determinar las responsabilidades penales que correspondan y garantizar una investigación especializada con enfoque de protección a las víctimas.