La cantante británica Lauren Bennett, quien alcanzó notoriedad internacional tras interpretar Party Rock Anthem junto a LMFAO y formar parte del grupo femenino G.R.L., murió a los 37 años. El fallecimiento fue confirmado por la agrupación mediante un comunicado publicado en redes sociales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

“Nuestros corazones están destrozados y no podemos expresar cuánto significó para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó la vida de muchas personas y será profundamente extrañada y amada para siempre”, escribieron Natasha Slayton, Emmalyn Estrada y Paula van Oppen, actuales miembros de G.R.L.

La carrera de Lauren Bennett dio un salto internacional en 2011 con Party Rock Anthem, el éxito de LMFAO que lideró el Billboard Hot 100 durante seis semanas y que posteriormente fue catalogado por Billboard como una de las canciones más exitosas de todos los tiempos.

Bennett no solo puso su voz en el tema, sino que también apareció en el videoclip oficial, el cual supera los 2,5 millones de visualizaciones en YouTube.

Tras ese éxito, emprendió su carrera como solista y colaboró con artistas como CeeLo Green y will.i.am.

En los últimos años de su carrera, también lanzó sencillos como Reality y Hurricane.