Macarena Gastaldo reveló ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que Christian Cueva, actual pareja de Pamela Franco, habría intentado comunicarse con ella. Lo que más llamó la atención fue el momento en que, según su versión, se habría producido ese acercamiento.

“Por ahí nos ha llegado una información de que Cueva te habría llamado...¿qué tan cierto es?“, le indicó el reportero.

Gastaldo reaccionó con evidente sorpresa frente a Pamela López, con quien habría forjado una amistad en los últimos meses.

“ Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes ”, respondió la modelo.

“¿Un mes? Pero si él está en una relación seria“, le volvió a consultar el reportero. Tras ello, la argentina dijo: “No sé. Quizá quiso saludarme, como somos mejores amigos”.

La rubia explicó cómo se habría producido el presunto intento de contacto por parte de Christian Cueva, quien actualmente mantiene una relación con Pamela Franco.

“ Por medio de un amigo, como que quiso (...) Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida ”, sostuvo.

Al escuchar el relato de Macarena Gastaldo, Pamela López reaccionó entre risas ante la posibilidad de que Christian Cueva hubiera intentado tener un acercamiento con la modelo argentina.

“ Yo también lo escuché, pero no sé. Ya ves (...) A él le gusta eso, nunca se involucra él mismo. Quizá quiere agradecerle ”, indicó la trujillana.

Finalmente, Macarena descartó haber tenido algún interés sentimental en el deportistas y aclaró que actualmente mantiene una relación de pareja.

“No creo que (Pamela Franco) se ponga celosa de mí, yo que estoy comprometida”, resaltó.