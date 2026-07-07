Alejandra Baigorria contó en entrevista con Día D que sí tenía conocimiento de que Said Palao asistiría a una despedida de solteros en un yate junto a otras mujeres durante su viaje a Argentina. La empresaria aseguró que nunca interpretó la situación como algo negativo y explicó las razones por las que decidió perdonarlo.

“Cuéntame de Argentina. ¿Qué pasó realmente? ¿Tú sabías que iba a viajar con los amigos? ¿Te dijo que iba a estar en una despedida de soltero en un yate con chicas y todo?“, le consultó el periodista.

La respuesta de la empresaria fue la siguiente: “ Sí claro, por supuesto. Es que cada pareja tiene sus reglas, cada pareja lleva su vida como le parece y yo siempre quise tener una relación en donde no tuviera celos ni toxicidades, ni sentir que tienes que pedir permiso para viajar ”.

No obstante, el reportero volvió a preguntarle: “¿Tú sabías los lugares donde iba a estar?”, a lo que ella respondió: “ Sí, claro, y no me parece nada de malo. Ahora podría irse de viaje y yo también. Lo que hablamos por interno no lo tengo que comunicar ”.

Baigorria explicó que decidió perdonar a Said Palao porque, según señaló, la situación la expuso a un momento incómodo debido a su condición de figura pública.

“ Claro, hubo cosas que no se debió hacer. Lo perdoné, fue mi decisión, estamos bien, la confianza sigue intacta y lo que perdoné fue la situación que pasé, porque uno es mediático y uno no debe exponer a que la otra persona pase algo que sea negativo ”, resaltó.