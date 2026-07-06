Mónica Torres abrió su corazón durante una entrevista con Verónica Linares y compartió uno de los momentos más difíciles de su vida. La actriz peruana, quien recientemente participó en el reality ‘La Granja VIP’, repasó distintos pasajes de su trayectoria y sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre el proceso que vivió en su intento por convertirse en madre.

Según contó, recurrió a distintas alternativas con la esperanza de convertirse en madre. Al recordar esa etapa, Mónica Torres confesó que fue un proceso difícil y que, con el paso de los años, aprendió a aceptar que las cosas no sucedieron como había esperado.

“ He querido (ser madre) de muchas formas, pero no se dio y es algo que hay que aceptar. Que hay cosas que todavía me pueden afectar, sí, pero ya está, es la vida, se dio así. No puedo hacer nada, pero que lo intenté, lo intenté ”, manifestó.

En otro momento de la entrevista, Mónica Torres reveló que se sometió a un tratamiento de inseminación artificial. Al recordar ese episodio, confesó que fue una de las experiencias más duras que le tocó vivir.

“ Hasta mi bichito lo compré, hice inseminación… esa fue la parte más dura. Ahí te das cuenta que estás solo en eso, pero con todo quería hacerlo ”, sostuvo.

Asimismo, explicó que los especialistas no detectaron ninguna condición médica que dificultara el embarazo. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, su estado de salud era favorable y no existían observaciones que requirieran un tratamiento adicional.

“ Lo más gracioso de todo esto es que me veía el ginecólogo y me decía: ‘Tú estás bien, no es que haya que corregir algo’. No pegó nunca, pegó una vez, pero a los 2 meses y medio lo perdí, pero no se dio y ya está ”, expresó.