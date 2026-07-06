El cantante puertorriqueño Daddy Yankee incursionará en el rubro gastronómico como socio del chef peruano Jaime Pesaque en un nuevo proyecto culinario. Se trata de Chola Pink, una anticuchería que abrirá en Nueva York en septiembre y que buscará posicionar la cocina peruana en el mercado internacional.

La iniciativa forma parte de una alianza entre ambos personajes y un grupo de inversionistas extranjeros interesados en desarrollar un concepto latino. El proyecto fue confirmado por el propio chef en una entrevista donde detalló cómo se consolidó la sociedad.

Chola Pink abrirá sus puertas en la ciudad de Nueva York como una propuesta enfocada en anticuchos y cocina peruana. El formato estará orientado a un público amplio con una experiencia gastronómica de carácter casual.

La apertura está prevista para septiembre y forma parte de la expansión de propuestas culinarias latinoamericanas en el mercado estadounidense. El objetivo principal es acercar preparaciones tradicionales del Perú a un público internacional.

Daddy Yankee y la gastronomía peruana

Durante su visita al Perú, el artista urbano fue visto en septiembre de 2025 visitando diferentes puntos gastrónomicos en la capital. Como parte de su recorrido probó distintos platos nacionales en mercados, restaurantes y zonas tradicionales. Asimismo, visitó el restaurante Mayta, reconocido en rankings internacionales de gastronomía.

#Perú #DaddyYankee ♬ sonido original - Marca Perú Oficial @marcaperu Daddy Yankee cayó rendido ante el Perú 🇵🇪✨ De un pan con chicharrón en Miraflores a un buen chaufa en el Barrio Chino, nuestra gastronomía volvió a conquistar a un grande de la música. Porque en el Perú, cada plato es motivo de orgullo y de aplauso en el mundo. 🥖🍚🔥 Créditos de imágenes en el video ☺️ #MarcaPerú

De esa experiencia habría nacido un intéres particular por la cocina nacional. El cantante reconoció que es amante de la cultura peruana pero sobre todo de su gastronomía.

“Probé mucha comida. Excelente todo. Toda la cultura. Amante siempre de la cultura de Perú, siempre. Más la comida, que aquí se come a otro nivel. La pasé demasiado bien”, declaró durante su visita.