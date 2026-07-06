La coalición integrada por Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras reconoció oficialmente la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031. Sin embargo, las agrupaciones dejaron en claro que este reconocimiento no implica retroceder en los cuestionamientos que han formulado sobre el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

El pronunciamiento fue difundido este lunes por el excandidato presidencial Roberto Sánchez a través de sus redes sociales. El documento lleva también las firmas de los líderes de las tres organizaciones políticas, entre ellos Ricardo Belmont, Alfonso López Chau y el propio Sánchez.

la coalición señaló que respeta la institucionalidad y reconoce que el Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente los resultados electorales. No obstante, sostiene que esa decisión no impide continuar denunciando las presuntas irregularidades que, a su juicio, ocurrieron durante el proceso.

“Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales; sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral, que han sido de público conocimiento y que, a nuestro juicio, afectaron el proceso electoral. La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos”, se lee en el comunicado.

¡Coalición Parlamentaria para recuperar la democracia!



¡Justicia para los Mártires del sur!

¡Presidente Pedro Castillo, Libertad!

¡Por la Derogatoria de las leyes pro crimen! pic.twitter.com/dCQZMtfC2g — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 6, 2026

Esta posición marca un cambio respecto a las declaraciones realizadas por Roberto Sánchez durante las semanas posteriores a la segunda vuelta. En dicho periodo, el ex candidato presidencial sostuvo que no reconocería un eventual gobierno de Keiko Fujimori mientras no se atendieran las denuncias presentadas por su agrupación sobre el proceso electoral.

¿Qué planteó la coalisión?

Además de reconocer los resultados electorales, las tres agrupaciones adelantaron las principales acciones que impulsarán desde el Congreso. En el comunicado señalaron que ejercerán un control político sobre el próximo gobierno y promoverán una agenda enfocada en la defensa de los derechos fundamentales, la independencia de los poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la recuperación de la justicia.

La alianza plantea derogar las leyes que, según la coalición, favorecen al crimen, restablecer el derecho al referéndum, fortalecer la estabilidad y la seguridad jurídica, además de exigir la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Las agrupaciones explicaron que estas propuestas marcarán el inicio de su trabajo parlamentario durante el próximo periodo legislativo. Finalmente insistieron en su pedido de liberar al expresidente Pedro Castillo.

“Nuestra Coalición Parlamentaria, desde el Congreso de la República buscará restablecer la Paz en nuestro país, mediante una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen al crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, así como, la Libertad del presidente Pedro Castillo”, indicaron.

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