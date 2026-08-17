Una camioneta quedó al borde de un profundo abismo luego de que su conductor perdiera el control del vehículo en la carretera que conecta la provincia de Chincha, en Ica, con Castrovirreyna, en Huancavelica.

El accidente ocurrió a la altura de los Petroglifos de Huancor, en jurisdicción del distrito de Alto Larán. Las causas del despiste todavía son materia de investigación.

Transportistas que circulaban por la ruta encontraron la camioneta con las llantas del lado derecho suspendidas en el aire. El conductor logró salir de la unidad y, según los testimonios recogidos, no sufrió lesiones de consideración.

Piedra evitó que camioneta continuara hacia el abismo

De acuerdo con las personas que auxiliaron al conductor, el vehículo había salido desde Lima para trasladar pasajeros hasta San Juan de Castrovirreyna y sufrió el accidente cuando realizaba el viaje de retorno.

Por circunstancias que deberán ser esclarecidas, la camioneta terminó en el carril contrario y posteriormente se despistó durante la noche.

Una piedra ubicada al borde de la pendiente detuvo el avance del vehículo, evitando que continuara hacia la zona del río San Juan, según relataron los transportistas.

Los viajeros estimaron que el desnivel en ese sector alcanza aproximadamente los 100 metros de profundidad.

Utilizaron maquinaria agrícola para retirar camioneta

Tras encontrar el vehículo al borde de la pendiente, transportistas y pobladores de la zona coordinaron las acciones para retirarlo de manera segura.

Debido a la posición en la que había quedado la camioneta, fue necesario solicitar el apoyo de maquinaria agrícola perteneciente a una familia del sector para remolcarla.

Las circunstancias exactas que provocaron que el conductor perdiera el control permanecen por determinar.

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