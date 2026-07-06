La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) anunció el internamiento de una unidad de la empresa de transporte Corazón de Jesús y el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, luego de que se difundiera un video donde se observa la agresión física y verbal contra un adulto mayor.

El incidente ocurrió la madrugada del domingo en la unidad identificada como flota N.° 82. De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, el adulto mayor no habría completado el pago del pasaje, faltándole S/0,50.

Las imágenes muestran que varios usuarios intentaron intervenir y ofrecieron cubrir el monto restante para evitar el conflicto.

“Ya no le pegues, yo te voy a pagar el pasaje”, se escucha decir a uno de los pasajeros en el video difundido en redes sociales.

Según los testigos, la cobradora habría iniciado la agresión y posteriormente el conductor redujo al pasajero, lanzándolo al piso.

Municipalidad intervino la unidad

Tras la difusión del caso, personal de la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo realizó un operativo para ubicar el vehículo involucrado.

Alrededor de las 12:30 p. m., los fiscalizadores intervinieron la unidad de placa W4C-951, que continuaba prestando servicio en inmediaciones de la calle Real y el jirón Primavera, en el distrito de El Tambo.

Durante la intervención, el conductor, identificado con las iniciales Pedro Enrique I. Ñ., fue sancionado por la infracción C-12, considerada una falta grave.

Conductor será suspendido por 90 días

El gerente de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jorge Quispe, informó que la sanción contempla una multa equivalente al 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además del internamiento del vehículo en el depósito municipal.

Asimismo, precisó que la habilitación del conductor será suspendida por 90 días.

El funcionario agregó que la empresa Corazón de Jesús enfrentará un procedimiento administrativo para determinar su responsabilidad por los hechos registrados.

Más empresas fueron sancionadas

La Municipalidad Provincial de Huancayo informó que, durante los primeros siete meses del año, cuatro empresas de transporte fueron sancionadas por agresiones físicas o verbales contra pasajeros.

Además, seis empresas recibieron sanciones por enfrentamientos entre transportistas.

Según Jorge Quispe, en lo que va del año 40 empresas han sido sancionadas por diferentes infracciones relacionadas con agresiones y alteraciones del orden, mientras que el número de unidades infraccionadas supera el millar.

El funcionario exhortó a los transportistas a actuar con mayor tolerancia, especialmente cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad.