El primer día de la semana llegó con dos fuertes accidentes de tránsito en la carretera central. El primero se produjo al promediar las 4:00 horas en el sector de Ex Enafer Huaymanta a la altura del kilómetro 172, donde un tráiler de placa de rodaje B3S 342 – ASR975 que transportaba agregados y que viajaba de Lima a Huancayo impactó contra el auto de placa de rodaje BWS-369 conducido por una persona identificada como Antony que viajaba de la Oroya a Lima.

El chofer del tráiler estaba en aparente estado de ebriedad y habría realizado una mala maniobra.

Producto del accidente la carreta del tráiler quedó en medio dela vía, cerrando por completo el pase y formándose largas colas de vehículos que permanecieron hasta pasadas las 7:00 horas.

Buses y vehículos de carga que han quedado varados en La Oroya hasta que pudieron retirar la pesada carreta y las unidades comenzaron a pasar por un carril.

Por otro lado, en la zona de Morococha un auto también se despistó y volcó dejando varios heridos