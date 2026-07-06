Ante el anuncio del posible impacto del Fenómeno de El Niño en el periodo 2026-2027, el Gobierno Regional de Junín (GRJ) informó las acciones de prevención con la movilización de siete frentes de trabajo para la limpieza y descolmatación de ríos; mientras que, el Consejo Regional anunció que solicitará un informe detallado sobre las medidas adoptadas y el uso del presupuesto destinado.

El subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, informó que hoy se desarrollará una reunión de la Plataforma Regional de Defensa Civil, encabezada por el gobernador regional, con la participación de las nueve municipalidades provinciales y los distritos con mayor vulnerabilidad.

“Estamos movilizando siete frentes de trabajo con maquinaria pesada para realizar la limpieza y descolmatación de ríos. Necesitamos una acción articulada”, señaló.

Asimismo, precisó que se han identificado 75 puntos altamente vulnerables, principalmente en las cuencas de los ríos Shullcas, Mantaro, Perené, Tulumayo y Ene.

Añadió que el GRJ cuenta con un presupuesto de S/ 2,5 millones, del cual ya se ejecutó aproximadamente el 70 %, e instó a los municipios a replicar estas labores con recursos propios.

Pedirán cuentas

Por su parte, la consejera regional Lucero Huamancaja anunció que en la próxima sesión del consejo solicitará a los responsables de Defensa Civil que informen sobre los planes de contingencia.

“Es necesario que el Gobierno Regional actúe con prevención y no recién cuando ocurra el desastre. Vamos a hacer seguimiento a los planes de contingencia y verificar si realmente se está invirtiendo”, manifestó.

La consejera recordó que en emergencias anteriores, como las inundaciones registradas en Tragadero, la respuesta dependió inicialmente de los gobiernos locales, por lo que insistió en fortalecer la articulación institucional.

Además, adelantó que el Consejo Regional también fiscalizará el cierre de brechas y la ejecución de los recursos destinados a la reducción del riesgo de desastres antes del término del presente periodo de gestión.