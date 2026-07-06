Mónica Cabrejos le respondió a Karla Tarazona, luego de que la presentadora cuestionara su labor como psicóloga por opinar sobre la relación que mantiene con Christian Domínguez.

“ Insisto, ¿qué puede opinar o saber de psicoterapia, si en lugar de ir al terapeuta de parejas va y se hace un amarre con el brujo, por favor? Mejor que siga yendo a hacerse amarres, ja, ja, ja ”, manifestó Mónica a Trome.

Posteriormente, la psicoterapeuta afirmó que el cantante sí podría cambiar si realmente se lo propone. “ Si trabaja en él, sí puede cambiar. Si desea mejorar, sí ”, expresó.

“ Si crece como persona, mejora, sí; pero si enjuicia a todas las ex y no avanza, difícil, sigue siendo víctima. Mejor que sigan yendo al chamán ”, concluyó.

Karla Tarazona dejó entrever que demandará a hija de Domínguez cuando cumpla 18 años: No tengo miedo a nadie

Karla Tarazona no descartó emprender acciones legales contra quienes la acusen sin pruebas. La conductora fue consultada sobre si una eventual demanda alcanzaría a personas mayores de edad, en medio de comentarios vinculados a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez.

Durante una conferencia de prensa, un periodista le consultó si le preocupaban las declaraciones que podría dar la joven tras alcanzar la mayoría de edad. Lejos de mostrarse inquieta, Tarazona afirmó que no teme a nadie y recalcó que cada persona tiene que asumir la responsabilidad de sus palabras.

“Acá nadie tiene miedo a nada ni a nadie. Yo siempre lo he dicho, y acá no es que alguien amenazó o dijo algo, pero cuando uno es mayor de edad, y creo que ustedes opinan lo mismo, te haces responsable de las cosas que tú... Exacto, es simple, es eso nada más”, expresó.

La conductora reiteró que, de ser necesario, está dispuesta a sustentar cualquier afirmación en las instancias correspondientes.

“Yo no tengo miedo a nadie, absolutamente. Y yo ya lo he dicho, lo que yo tenga que demostrar lo voy a demostrar donde es, en la instancia que tiene que ser”, agregó.

Tarazona fue consultada sobre los comentarios y cuestionamientos que ha recibido en las últimas semanas. En ese sentido, diferenció entre las opiniones personales y las acusaciones que podrían dañar la imagen de una persona.

“Cuando una persona acusa a alguien de cosas graves, la demandas. Porque una cosa es la payasada que tú puedas salir a decir... Exacto. Que tú puedas: ‘Ay, sí, se puso el vestido verde. Ay, qué horrible le quedó el vestido verde’”, sostuvo.

“Porque entonces, fácilmente, yo también mañana podría sentarme en un programa y decir: ‘A mí me contaron que él le metió la mano a ella. A mí me contaron, a mí me dijeron’”, agregó.