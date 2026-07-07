Alejandra Baigorria no se quedó callada ante los comentarios de Magaly Medina, quien le pidió que no actuara como una delincuente por mencionarle una posible demanda. La ‘Gringa de Gamarra’ cuestionó la reacción de la conductora y aseguró que ella también podría referirse a aspectos de su vida.

“ Cuando la atacan, pone su freno, pues ahora que se aguante. Ahora a todo mundo que le ataca le quiere decir criminal. Que mida sus palabras ”, expresó la empresaria.

“ Ella me ha dicho co***, imb***, me ha insultado un montón de veces, pero ¿por qué faltar el respeto?. Ella puede opinar, pero ya me colmó la paciencia “, agregó.

Baigorria aseguró que asume cada una de las decisiones que toma en su vida y consideró que nadie tiene por qué cuestionarlas. En ese sentido, afirmó que perdonar no tiene nada de malo y que no está obligada a darle explicaciones a nadie.

“ No la conozco a la señora, pero le pido que mida sus palabras. Perdonar no es un crimen o un delito. Ella puede dar su punto desde opinóloga y nada más. No tiene derecho a señalar y hacer que su opinión sea la correcta ”, sostuvo.

“ Ella es la mujer más machista que conozco. Yo pensé que era una mujer inteligente, que ahora dice que somos delincuentes. Si quiere atacarse conmigo, nos atacamos. Yo también voy a empezar a investigar su vida, de su familia, de su esposo y también nos agarraremos. Yo tengo muchas cosas que decir y opiniones de su vida ”, añadió.

“ Lo que pasa es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Ella solo tiene su programa donde se sienta a opinar. Yo tengo que trabajar. Pero me voy a tomar el tiempo de leer un poco, a ver qué cosa puedo opinar de ella y no le va a gustar ”, expresó.

Durante sus declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Alejandra emitió una fuerte opinión que, según interpretaron Rodrigo González y Gigi Mitre, habría estado dirigida a Alfredo Zambrano.

“ Si quiero perdonar, es mi problema. Por ejemplo, yo no estaría nunca con alguien que, en el break que tuvimos, estuvo con otra mujer, pero si ella lo hace, qué lindo, que siga con su matrimonio, se case. No me incumbe ”, concluyó.