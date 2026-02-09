Por el Día Internacional del Condón, que se conmemora este viernes 13 de febrero, el personal de salud del hospital Honorio Delgado hará una campaña de prevención que incluirá la distribución gratuita de 5 mil preservativos y la orientación a la población sobre el uso de métodos anticonceptivos, con el objetivo de promover una vida sexual responsable.

La obstetra Fiorella Purguaya explicó que la actividad busca prevenir los embarazos no deseados, especialmente en adolescentes, así como reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. “Esta jornada busca concientizar a la población sobre la importancia del uso del preservativo”, señaló la especialista.

Durante la campaña, el personal de salud brindará información sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, entre ellos el implante subdérmico, un método dirigido a mujeres que tiene una duración de hasta tres años. Según indicó Purguaya, el uso de este método tiene un crecimiento anual del 20%, principalmente entre las personas jóvenes.

Asimismo, precisó que durante el año pasado el hospital Honorio Delgado colocó un total de 540 implantes subdérmicos, cifra que refleja una mayor aceptación de métodos anticonceptivos modernos como parte de las estrategias de prevención en salud sexual y reproductiva.

