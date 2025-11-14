Los alcaldes distritales de Lluta en Caylloma, Bella Unión en Caravelí, sienten un aparente abandono y olvido por el Gobierno Regional de Arequipa, los ministerios y las empresas mineras que operan en sus jurisdicciones.

Gerald Rivera Valverde, alcalde de Lluta, y Richard Vega Taipe, de Bella Unión, señalaron que en sus tres años de gestión no han recibido un solo sol en presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa para ejecutar obras, a pesar de sus constantes solicitudes y las promesas que quedaron sin cumplir.

Rivera Valverde recordó la promesa del gobernador Rohel Sánchez, de construir el canal de agua en San Miguel, pero sigue en palabras desde el 2024. Por su parte, Vega Taipe lamentó la situación de dos colegios inhabilitados, además del Instituto Peruano Español. “Después de un año de gestiones con el director del Instituto, el GRA nos dice, no hay presupuesto. Es una impotencia que sentimos”, dijo.

Esta situación se agrava con la pérdida de viabilidad del proyecto, lo que significa, empezar de nuevo, actualizar el expediente técnico.

Los alcaldes también denunciaron el incumplimiento de las mineras. La empresa Jinzhao Mining Perú S.A. del proyecto Pampa de Pongo, no habría cumplido con el mejoramiento del agua potable mediante la creación de un vaso regulador, tampoco con la construcción de la pista San Francisco, luego que recibió la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental en agosto.

Lluta recibe menos de 2 millones de soles en presupuesto y Bella Unión en Caravelí 6 millones de soles

