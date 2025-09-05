Hace una semana, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y las municipalidades distritales de Cayma y Alto Selva Alegre anunciaron un trabajo en conjunto y la elaboración de un convenio para la ejecución de la “Vía del Loncco”, que unirá los dos distritos mencionados, no obstante, la competencia sobre este proyecto vial está en manos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), afirmó el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera.

“La municipalidad provincial es la que debería hacer, pero no hay la suficiente plata, entonces se le da las atribuciones a la Región”, explicó el burgomaestre, quien indicó que este proyecto de la Vía del Loncco podría equivaler en presupuesto al puente Chilina, con 500 millones de soles, aunque al ser solo una idea de proyecto no se tiene mayores precisiones.

ORDEN

Asimismo, Rivera cuestionó el accionar de sus homólogos distritales, “lamentablemente cuando una autoridad no conoce sus funciones hace papelones en las redes sociales, en este caso dicen que está atribuyendo un distrito ¿qué está atribuyendo el distrito? No está atribuyendo nada, nosotros (comuna provincial) estamos pidiendo al Gobierno Regional para que haga”, acotó.

La autoridad edil precisó que desde el GRA se remitió un documento “no oficial” en el que se propone un modelo de convenio, el cual sería observado por la inclusión de los municipios distritales.