Detectives del área de Inteligencia de la Divincri capturaron a Fabin O’nil Cuba Lopez (25), alias “cubano”, quien presuntamente formaría parte de la banda que se hizo pasar como agentes de la policía para irrumpir en el hostal Kaprichos, ubicado en la avenida Los Incas del Cercado de la ciudad, y robar al dueño la suma de 15 mil soles.

Minutos antes del mediodía de ayer, los agentes que patrullaban por el pueblo joven El Porvenir del distrito de Miraflores, ubicaron al “cubano”, mientras conducía un auto blanco por las inmediaciones de la Avenida San Martín (parte alta) por lo que procedieron con su intervención al saber que sobre él pesaba una orden judicial de captura por su presunta implicación en el asalto a mano armada.

Fabian Cuba fue trasladado a la Divincri y puesto a disposición de los detectives de Robos que tienen a cargo la investigación del hecho ocurrido el 31 de agosto del año pasado, cuando cinco sujetos vestidos con prendas policiales y fuertemente armados, irrumpieron en el local y se dirigieron al último piso ocupado por el dueño para robarle todo su dinero.

Durante la huida, los ladrones se enfrentaron a balazos con la policía. Según la información de los efectivos, durante la detención, entre sus pertenencias se encontró un celular, pero el equipo estaba reportado como sustraído.

