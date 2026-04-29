Los detectives del área de Secuestros de la Divincri abrieron una investigación por un presunto caso de violación sexual al interior del Cuartel Salaverry, en el distrito de Miraflores de Arequipa, donde un soldado de 25 años resultó con severas lesiones en el recto.

Las pesquisas se realizan debido a las inconsistencia de lo ocurrido la tarde del viernes 24 de abril ya que según el herido, cayó sentado sobre el palo de un rastrillo mientras limpiaba las ventanas en un ambiente con literas (camarotes de descanso), ese y otros detalles obtenidos durante una entrevista al militar hacen dudar a los agentes que sus graves lesiones sean producto de un simple accidente.

También se investiga el motivo por el que el rastrillo se encontraba en el ambiente de descanso.

Pese al tiempo transcurrido, recién ayer los detectives y peritos de criminalística pudieron ingresar al cuartel para inspeccionar los ambientes, debido a que en días previos no pudieron realizar las diligencias por la prohibición de ingreso.

El militar se encuentra internado en el hospital de EsSalud porque fue sometido a una intervención quirúgica.