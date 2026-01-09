Un total de doce pueblos jóvenes, que agrupan aproximadamente a 8 mil familias, se encuentran a la espera de la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) para acceder al saneamiento físico-legal y posterior titulación de sus predios, así lo informó el subgerente de Asentamientos Humanos y Catastro de la Municipalidad Provincial, Harry Gómez.

El funcionario explicó que estos pueblos cuentan ya con expedientes evaluados, y que en la propuesta del nuevo PDM su zonificación ya fue modificada, pasando de áreas verdes o de riesgo a zonas urbanas o residenciales. Sin embargo, precisó que mientras el PDM no sea aprobado por el concejo municipal, la comuna provincial no puede emitir las resoluciones de saneamiento ni inscribir los predios en Registros Públicos.

Gómez detalló que estos pueblos forman parte de un universo de 72 asociaciones que este año se encuentran en proceso de saneamiento integral. No obstante, remarcó que los doce mencionados son los más avanzados, ya que no presentan mayores observaciones técnicas, salvo la necesidad de contar con una zonificación compatible, la cual depende exclusivamente de la aprobación del PDM.

Entre los pueblos se encuentran San Miguel y San Jerónimo, en Mariano Melgar, que concentran cerca de 2 mil familias; Pozo del Cielo en Yura, con aproximadamente 350 familias; la asociación Arequipa Nueva Vida, ubicada en Cerro Colorado, cerca de la autopista Arequipa–La Joya; así como pueblos en los distritos de Socabaya y Mollebaya.

Espera. Los doce pueblos forman parte de un total de 72 asociaciones en proceso de saneamiento.

