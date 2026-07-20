Docente busca a su hija adolescente desaparecida desde la madrugada del domingo en Camaná

Una intensa búsqueda realiza la docente Carmen Cayo para encontrar a su hija Laura Lucía, de 16 años, quien está desaparecida desde la madrugada del domingo 19 de julio. La madre presentó la denuncia en la comisaría de Samuel Pastor–La Pampa y pidió el apoyo de la población para conocer el paradero de la adolescente.

Según relató, las investigaciones realizadas por cuenta propia la llevaron a revisar cámaras de seguridad, donde observó que su hija abordó una mototaxi en la zona de San Jorge alrededor de las 4:35 de la madrugada.

La profesora señaló que ubicó al conductor del vehículo menor, quien inicialmente negó haber trasladado a la adolescente. Sin embargo, tras la insistencia, el hombre reconoció que sí la llevó, aunque, según la madre, ofreció versiones contradictorias sobre el recorrido.

“Primero dijo que la dejó desde la feria hasta Mariscal y luego cambió su versión señalando que la dejó por el Hotel de Turistas. Pero en las cámaras de seguridad de esa zona no aparece mi hija”, manifestó.

Ante esta situación, Carmen Cayo pidió a los vecinos de la Av. Lima y de las zonas cercanas a revisar las grabaciones de sus cámaras de vigilancia correspondientes a partir de las 4:35 de la madrugada, con la esperanza de reconstruir el trayecto de la menor. Hasta el momento, se desconoce el lugar donde descendió de la mototaxi o si posteriormente abordó otro vehículo.

La docente también dirigió un emotivo mensaje a su hija para que regrese a casa.

“Hijita, si me estás viendo, vuelve. Tu hermana y tu abuelita te estamos esperando y solo queremos saber que estás bien”, expresó entre lágrimas.

La madre contó que este año decidió trasladar a Laura Lucía al colegio ubicado en Urasqui, donde ella trabora como profesora, con el propósito de acompañarla y brindarle mayor protección. Cada lunes ambas viajaban juntas desde Camaná en horas de la madrugada para llegar a la institución educativa.

Entre lágrimas, la mujer dijo sentirse culpable por no haber cuidado bien de ella. Laura Lucía fue descrita como una adolescente de contextura delgada, cabello negro y corto, con ojos achinados. Su madre contó que le gustaba rescatar gatitos y que el día de su desaparición únicamente llevaba consigo su mochila escolar.

La familia solicitó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la menor comunicarla de inmediato a la Policía o a la comisaría de Samuel Pastor–La Pampa, con el fin de contribuir a su pronta ubicación.