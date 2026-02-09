Un docente con discapacidad visual, identificado como Cristian Perales Anco, se desmayó esta mañana en la Plaza de Armas de Arequipa, tras cumplir seis días de huelga de hambre en las rejas del atrio de la Basílica Catedral de Arequipa. El profesor pedía el cumplimiento de la ley de las personas con discapacidad en el Cetrpo Nuestra Señora de Los Ángeles para garantizar la cuota de empleo.

Según Juan Carlos Jaquehua, presidente de la Asociación de Docentes Contratados y Desempleados de Arequipa (ADOCODEA), tras la intervención de la Fiscalía, informaron al docente que las investigaciones tomarían aproximadamente dos meses. “Le han indicado que iban a tomar su declaración recién la siguiente semana y que se iban a tardar más o menos dos meses en resolver el caso. Yo creo que es mucho tiempo”.

El docente, quien permaneció bajo la lluvia en la Plaza de Armas, comenzó a mostrar afectaciones en su salud, como dolor intenso de garganta, fiebre y descompensaciones. “Con estas lluvias intensas que hemos tenido, él ha estado pernoctando, con toda la humedad… con todas esas situaciones también ya tiene una afectación a la garganta”, señaló.

Tras desvanecerse, fue trasladado de emergencia al hospital de EsSalud Carlos Seguín Escobedo. Jaquehua añadió que se le ha sugerido que decline temporalmente su huelga, mientras se agotan las vías administrativas y se presiona a las autoridades para acelerar una solución.

El protestante denunció que el Cetpro Nuestra Señora de Los Ángeles convocó el año pasado la contratación de un profesor para Fisioterapia, tras el cese de un docente con discapacidad, pero el ganador del proceso fue un profesional técnico, que según Perales Anco, no tiene el título pedagógico y la vacante debió cubrirse con otro docente con discapacidad.

