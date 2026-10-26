Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) se quedaron sin labores académicas este lunes 26 de octubre, debido a la huelga de 24 horas que acatan los docentes universitarios en todo el país para exigir el cumplimiento del incremento salarial de S/ 700.

El secretario general del Sindicato Único de Docentes de la UNSA (SUDUNSA), Andrés Luque, señaló que el aumento debía hacerse efectivo desde diciembre de 2025, tras la protesta realizada en noviembre de ese año. Sin embargo, hasta la fecha, los profesores siguen esperando que se concrete el pago.

Luque explicó que el presupuesto para financiar el incremento ya fue transferido a las universidades mediante un crédito suplementario aprobado por la Ley N.º 32732, publicada en julio de 2026. No obstante, falta la publicación del decreto supremo que permita ejecutar el aumento.

Según el dirigente, para la UNSA se asignaron S/ 2 millones 55 mil 221. En otras universidades del sur, el presupuesto destinado fue de S/ 1 millón 370 mil para Cusco, S/ 2 millones 771 mil para Puno y S/ 958 mil para Moquegua.

En la UNSA trabajan alrededor de 1.600 docentes, de los cuales 1.200 están sindicalizados y esperan beneficiarse con el incremento salarial.

El dirigente advirtió que, si el Poder Ejecutivo no ofrece una respuesta concreta a sus demandas, el gremio evaluará convocar a una huelga indefinida, lo que podría prolongar la suspensión de las actividades académicas.

A la fecha, un docente auxiliar a tiempo completo percibe alrededor de S/ 4.000 mensuales, mientras que uno contratado a tiempo parcial recibe aproximadamente S/ 2.000, según la información proporcionada por el gremio.