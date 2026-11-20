La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) convocó a los docentes cesantes de la región que dejaron el servicio entre 1976 y 2026 a presentar documentación y actualizar sus datos personales para acceder a los beneficios contemplados en la Ley N.° 32581, norma que busca mejorar las pensiones de los maestros jubilados y cesantes del país.

Según el comunicado de la Gerencia, los profesores comprendidos en las leyes del profesorado y de la Carrera Pública Magisterial deberán presentar, hasta el próximo 26 de noviembre, diversos documentos que permitan verificar su situación laboral y agilizar la implementación de la nueva disposición.

Entre los requisitos figuran las resoluciones de nombramiento, reasignación y cese, además de una declaración jurada con información como DNI, número de teléfono, región y UGEL donde se produjo el cese, régimen laboral y nivel educativo en el que laboró el docente.

Comunicado de la Gerencia de Educación Arequipa para presentar los documentos de los docentes cesantes

La actualización de información forma parte del proceso que permitirá identificar a los potenciales beneficiarios de la Ley N.° 32581, una norma promulgada este año que establece que las pensiones de los maestros jubilados y cesantes del Perú sean equivalentes a una Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la Primera Escala Magisterial, una demanda que durante años fue impulsada por organizaciones de docentes retirados.

La GREA precisó que el llamado no incluye a docentes fallecidos, beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, auxiliares de educación, trabajadores administrativos sujetos al Decreto Legislativo 276 ni a quienes cesaron en instituciones de educación superior pedagógica o tecnológica.

Los documentos podrán ser entregados de manera presencial o virtual a través de la mesa de partes de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.

Cae recordar que la Ley N.° 32581 tiene como finalidad garantizar mejores condiciones económicas para los docentes jubilados y cesantes. La norma dispone que sus pensiones se equiparen a una Remuneración Íntegra Mensual de la Primera Escala Magisterial, con el objetivo de reducir las brechas existentes entre los ingresos de maestros en actividad y aquellos que concluyeron su carrera profesional.

La aplicación de esta ley requiere que las autoridades educativas identifiquen y acrediten a los beneficiarios, por lo que la actualización de datos es necesaria.