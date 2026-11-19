Más de 100 días con temperaturas por encima de los 30 grados podrían registrarse en Lima y Callao debido a las condiciones extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

Las proyecciones de los especialistas advierten que este episodio no sería pasajero, pues podría prolongarse hasta el otoño de 2027.

La magnitud de este escenario ya se refleja en algunos sectores de la capital, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó temperaturas de hasta 10 grados por encima de sus valores habituales.

Los registros podrían alcanzar los 35 grados en determinados momentos, según las estimaciones de los especialistas.

Esta posibilidad mantiene la atención sobre el comportamiento de las temperaturas en Lima, debido a la duración que podría tener este periodo excepcional.

Sin embargo, las altas temperaturas no serían exclusivas de las jornadas diurnas. Los especialistas también advierten que el calor continuará durante las noches, incluso después de la puesta del sol, con valores superiores a los habituales.