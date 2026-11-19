Con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos que viven en localidades alejadas, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo habilitará mesas de sufragio en seis centros poblados de las provincias de Trujillo y Julcán, en el marco de la Segunda Elección Regional (SER) 2026, que se realizará el domingo 6 de diciembre.

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El jefe de la ODPE Trujillo, Yury Ponte Córdova, informó que la instalación de mesas de sufragio en seis centros poblados de las provincias de Trujillo y Julcán permitirá acercar los servicios electorales a los ciudadanos que residen en localidades alejadas y brindarles mayores facilidades para ejercer su derecho al voto durante la SER 2026.

En la provincia de Trujillo, se dispondrán mesas de sufragio en los centros poblados Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el distrito de Huanchaco, y Shirán, perteneciente al distrito de Poroto. En el primero se instalarán dos mesas para atender a 496 electores, mientras que en Shirán se dispondrán otras dos para 382 ciudadanos.

Por otro lado, en la provincia de Julcán, las mesas estarán ubicadas en los centros poblados de Sicchal, Chacho, San Antonio y Paruque Bajo. En Sicchal, distrito de Calamarca, funcionarán cinco mesas; en Chacho, una; mientras que en San Antonio y Paruque Bajo, ambos del distrito de Julcán, se instalará una mesa en cada localidad.

En ese sentido, Ponte Córdova resaltó que esta medida busca facilitar el acceso a los locales de votación, reducir los desplazamientos de los ciudadanos de zonas alejadas y garantizar que más pobladores puedan participar en la jornada electoral del próximo 6 de diciembre.

Asimismo, la ODPE Trujillo tendrá a su cargo la organización de la SER 2026 en los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Poroto y Simbal, en la provincia de Trujillo, así como en Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso, en la provincia de Julcán.

Cabe señalar que en toda esta jurisdicción electoral se encuentran habilitados un total de 431 035 ciudadanos para participar en la elección de las autoridades regionales de La Libertad.