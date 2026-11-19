La gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, colocó la primera piedra del proyecto de construcción del nuevo Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Huamachuco, una obra que transformará la educación superior en la provincia de Sánchez Carrión.

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La intervención permitirá renovar una infraestructura con 40 años de antigüedad y brindar mejores condiciones de formación a los jóvenes que apuestan por una carrera técnica. Durante la ceremonia, la gobernadora regional destacó la importancia de invertir en educación y atender las necesidades de los estudiantes.

“No dudamos en invertir en este instituto porque conocemos la realidad y sabemos que ustedes merecen un lugar digno para estudiar. Son más de 230 estudiantes que van a cambiar la historia de Huamachuco. Esta es una institución de prestigio y merece contar con una infraestructura a la altura de su trayectoria”, manifestó.

El proyecto cuenta con una inversión de S/ 26.898 262.13 y contempla la construcción de nueve bloques funcionales distribuidos en cuatro niveles, que albergarán aulas teóricas, laboratorios especializados, biblioteca, sala de usos múltiples, comedor, ambientes administrativos y espacios destinados al bienestar estudiantil.

COMPONENTES

Entre los principales componentes destacan los ambientes especializados para las carreras de Enfermería Técnica y Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información. Se implementarán laboratorios de ciencias básicas, atención primaria, redes, servicios virtualizados, seguridad informática y mantenimiento de computadoras, además de aulas de cómputo e idiomas.

Asimismo, la obra incluye losas deportivas, estacionamientos, áreas exteriores, puentes peatonales y espacios de circulación. Se incorporarán 1,768 unidades de mobiliario, 316 equipos, 1,466 licencias de software y 2,701 unidades de material bibliográfico y audiovisual, además de capacitaciones para fortalecer la gestión pedagógica e institucional.

La ejecución estará a cargo del Consorcio Educativo Ejecutor, bajo la modalidad de suma alzada y con un plazo de 540 días calendario.