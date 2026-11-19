Después de permanecer paralizada durante varios años, la construcción del túnel de Pampamarca, en la provincia de La Unión, se reinició el pasado 19 de octubre y a la fecha registra un avance físico del 17%. Hasta el momento, se excavaron 326 metros y todavía faltan 169 metros para completar la longitud prevista de esta infraestructura.

Según la información de la consejera Nila Roncalla, quien realizó una visita de fiscalización en el sector de Pampamarca-Mungui, el túnel tendrá 7.40 metros de altura y 5.40 metros de ancho. Su construcción busca mejorar la conexión vial entre Cotahuasi, capital de La Unión, Pampamarca y los anexos del distrito de Huaynacotas, facilitando el traslado de los pobladores y el transporte de productos.

El proyecto de S/ 8 millones tiene un plazo de ejecución de 119 días. A la fecha, trabajan 24 personas, en su mayoría procedentes del distrito de Pampamarca.

La obra comprende tres componentes: el acceso a la salida del túnel, la conexión de la infraestructura y su iluminación. Por ahora, los trabajos se concentran en los dos primeros componentes y cuentan con financiamiento del Proyecto de Desarrollo Integral Andino (PRODIA).

La culminación de esta infraestructura es esperada por los pobladores, debido a que permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad y dejar de poner sus vidas en riesgo a causa de derrumbes en la antigua vía.