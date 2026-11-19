La sede de la Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas y varios inmuebles vinculados al alcalde y exfuncionarios fueron allanados por la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa, como parte de una investigación por el presunto delito de colusión.

El operativo se realizó con apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), quienes ingresaron a las instalaciones de la comuna y otros inmuebles para buscar e incautar documentos y equipos que permitan esclarecer los hechos investigados.

Entre las personas comprendidas en la investigación figura el alcalde de Santa Rita de Siguas, Fredy Lope. También están bajo investigación Lania Miranda, quien se desempeñó como responsable de la Unidad Formuladora; Liz Retamozo, exjefa de Logística; Christian Mamani, exjefe de Desarrollo Urbano; además de Lorena Aquise y Marleny Quispe.

Durante las diligencias participaron peritos informáticos y contables, quienes se encargaron de recopilar información de los sistemas de la municipalidad, así como documentación que podría servir como elemento de prueba.

La investigación fiscal se inició el año pasado y desde abril de 2026 se encuentra en etapa preparatoria. La intervención fue autorizada por el Poder Judicial, luego de que declarara fundado el pedido de allanamiento e incautación presentado por el Ministerio Público.